Vidéo – Tapha Mbeur : « ma ngui talal sama lokho Modou Lo ak Papa Sow »

GALSEN221 – Tapha Mbeur est l’une des sensations de cette saison de lutte sénégalaise. Redoutable dans l’arène, il fait également office de bon client pour les promoteurs et les annonceurs du fait de son caractère de « show man ». S’il a préféré mettre un terme à ses études pour se concentrer sur la lutte, ce n’est pas pour rien selon ses dires. En effet, il soutient en avoir fait un métier à temps plein dans l’espoir de réussir. Dans ce sens, il a fait de Modou Lo et Papa Sow, qui sont originaires des Parcelles Assainies comme lui, des références. Il les appelle donc à l’aider à prendre son envol et à devenir un lutteur reconnu et économiquement indépendant, comme eux le sont devenus.

