GALSEN221 – Boy Niang a fait fierté de Pikine en terrassant Sa Thiès hier au stade LSS, mais il a aussi et surtout rendu fier ses parents. On a vu son père De Gaulle fondre en larmes au stade, c’était au tour de sa mère de livrer ses impressions, avec davantage de retenue. Elle a ainsi prié pour son fils, remercié ses sympathisants et souhaité une suite de carrière heureuse au petit frère de Balla Gaye 2.

