Vidéo : « Touss – Bakkou » Sa Thiés contre Boy Niang : Sa Thiès met l’ambiance au stade

La lutte sénégalaise (làmb en wolof, njom en sérère) est un sport traditionnel très populaire au Sénégal, tout particulièrement dans les régions du Sine-Saloum et de la Casamance. On le pratique aussi en Gambie.

Sport de contact, la lutte sénégalaise intègre en plus la boxe d’où l’appellation de « lutte avec frappe ». Le lutteur peut à la fois donner des coups et recourir au corps à corps pour terrasser son adversaire. Aujourd’hui deux champions s’affrontent, Sa Thiès sera opposé à Boy Niang. Sur la vidéo ci-dessous on peut observer l’aspect culturel et folklorique (bakk) qui met en œuvre au travers d’animations la tradition culturelle sénégalaise.