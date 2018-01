Vidéo – Transfert : Pape Alioune Ndiaye rejoint la Premier League

GALSEN221 – C’était dans l’air du temps depuis quelques heures, c’est désormais chose faite : Pape Alioune Ndiaye a quitté Galatasaray, six mois après son arrivée, pour la Premier League anglaise où il a signé en faveur de Stoke City.

Le montant du transfert s’élèverait à 16,5 millions d’euros, faisant du milieu de terrain l’un des joueurs sénégalais les plus chers de l’histoire. Au niveau du bail, nous apprenons qu’il a signé un contrat jusqu’en juin 2022.

Chez les Potters, « Badou » retrouvera son coéquipier en sélection Mame Biram Diouf.

👏 Welcome to the #Potteries, Badou Ndiaye. #SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/uBjIAMJX5J

— Stoke City FC (@stokecity) 31 janvier 2018