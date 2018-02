Vidéo : Usain Bolt a signé pour une équipe de football

GALSEN221 – L’annonce a été faite par la légende vivante du sprint mondial, Usain Bolt. Le Jamaïcain a annoncé sur Twitter avoir signé en faveur d’un club de football.

Après avoir pris sa retraite, l’athlète était pressenti pour une reconversion footballistique. C’est désormais officiel. Toutefois, il a gardé le suspens intact sur sa destination. « La foudre » a donc donné rendez-vous à ses fans pour le 28 février, soit dans deux jours, à 8 heures GMT, pour l’annonce de l’identité du club qui l’accueillera. Une déclaration qui est attendue avec impatience par se innombrables fans.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 25 février 2018