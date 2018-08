GALSEN221 – Il y a quelques semaines, Wouly avait défrayé la chronique après avoir déclaré que Dieu l’avait « oublié » car étant avec ses adversaires à chacune de ses sorties. Mais, le voilà qui revient pour faire son mea-culpa et revenir sur ses déclarations. Il explique les conditions dans lesquelles il a sorti ces propos et tente de se justifier. Au micro de Pikini, le lutteur, beaucoup plus posé, parle cette fois avec le cœur.