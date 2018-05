Vidéo : Yatma Diop « La non sélection de Santy Ngom est inexplicable, il est au dessus techniquement »

A en croire l’ancien international sénégalais, Santy Ngom a sa place dans le groupe des 23 dégagé par Aliou Cissé.

« On n’a pas de problèmes pour récupérer le ballon, mais on a un problème pour faire jouer l’équipe. Dans les faits de jeu, Santy Ngom possède ce qu’aucun joueur sénégalais ne possède. Regardez le rendement de Sadio Mané à Liverpool, il est bien épaulé par Salah. Ce duo, on pouvait l’avoir au mondial avec Santy Ngom », se désole-t-il.

Pour Yatma Diop, l’attaquant nantais est le meilleur à son poste, de tous les joueurs qui évoluent aux quatre coins du monde.

