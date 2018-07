Vidéos – Danemark : auteur d’un triplé, Dame Ndoye entre dans l’histoire du FC Copenhague

GALSEN221 – Dame Ndoye est de retour chez lui, au FC Copenhague, en Danemark. Ce club qui lui a fait découvrir la plus prestigieuse des compétitions européennes, à savoir la Ligue des champions, et dont il vient de marquer l’histoire. De retour après avoir évolué en Russie, en Angleterre et tout récemment en Turquie, l’attaquant international sénégalais a inscrit hier un triplé face à Aalborg lors de la troisième journée du championnat danois. Trois nouveaux buts qui font de lui le meilleur buteur de l’histoire du FC Copenhague qu’il avait quitté en 2012 pour le Lokomotiv Moscou. Chapeau bas M. Ndoye.

