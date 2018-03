Vidéos – Lutte: Balla Gaye 2 en pleine préparation mystique chez lui

Bien que faisant partie de notre patrimoine culturel car hérité de notre passé, les pratiques mystiques dans la lutte sénégalaise prennent de plus en plus d’ampleur. Le recours au surnaturel chez les lutteurs devient quasi obsessionnel. Jadis, en à croire les anciens gloires, le lutteur use généralement de pratiques mystiques en guise de protection. Aujourd’hui, en plus de la protection, l’on recourt aux usages surnaturels, plus en vue de détruire son adversaire pour vaincre : on se pointe des objets, on se jette des substances mystiques, on s’observe à travers des trous de sandales. Dans cette vidéo on peut voir Balla Gaye 2 en pleine préparation mystique avant de se rendre au stade.