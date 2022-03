Voici la réaction de Mbappé suite aux attaques subies par Gana Gueye sur Insta

L’international français, une nouvelle fois au centre de l’attention aujourd’hui, en a profité pour apporter son soutien à Idrissa Gueye, visé par les réseaux depuis la publication de la vidéo où on le voit être l’auteur du contact sur le Champion du Monde 2018. Sur Instagram, Mbappé a posté une photo des deux joueurs ensemble en titrant : « Tous ensemble, toujours, ici c’est Paris ! »

Touché au pied ce lundi à l’entraînement, Kylian Mbappé est incertain pour le choc contre le Real Madrid. Cependant, une première tendance se dégage quant à la présence de l’international français du PSG.

Plus que jamais, Kylian Mbappé est l’élément fort du PSG cette saison avec 24 buts et 17 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues. Le champion du monde tricolore enchaîne les prestations XXL et a d’ailleurs permis à son club de prendre un avantage sur le Real Madrid lors du huitième de finale aller de Ligue des champions (1-0) le 15 février dernier. Mais depuis quelques heures, le PSG retient son souffle. Touché au pied durant la séance collective de ce lundi, Kylian Mbappé est incertain pour la rencontre retour contre les Merengue ce mercredi, bien que le pire soit écarté pour lui.

Ces dernières heures, Kylian Mbappé a fait la Une alors que sa présence incertaine contre le Real Madrid a fait le tour du monde. S’il devrait être finalement présent, le natif de Bondy a reçu une autre bonne nouvelle ! En effet, l’international français fait parti des trois nominés pour le titre de meilleur joueur du mois de février en compagnie d’Arkadiusz Milik et Martin Terrier.

BIOGRAPHIE

Kylian Mbappé [kiljan m͡bape]note 1, né le 20 décembre 1998 à Paris, est un footballeur international français qui évolue au poste d’attaquant au Paris Saint-Germain, en Ligue 1.

Vainqueur du championnat de France en 2017 avec l’AS Monaco, il est transféré au Paris Saint-Germain le 31 août 2017. Le soir même, il marque son premier but en équipe de France.

Kylian Mbappé est l’un des acteurs majeurs de l’équipe de France qui remporte la Coupe du monde 2018 en Russie sous la houlette de Didier Deschamps. Champion du monde à dix-neuf ans, il devient le deuxième plus jeune joueur après Pelé à inscrire un doublé en phase finale de Coupe du monde (en huitième de finale face à l’Argentine) et à marquer lors de la finale, remportée 4-2 devant la Croatie. Buteur à quatre reprises, il est désigné meilleur jeune joueur de la compétition par la FIFA.

Fin 2018, il remporte le trophée Kopa du meilleur joueur mondial de l’année de moins de 21 ans. Le 11 juin 2019, il est le plus jeune joueur à inscrire 100 buts en professionnel, à 20 ans et 5 mois, et également en 2021, à 22 ans et 291 jours, à atteindre les 50 sélections avec le maillot Bleu. Le 13 novembre 2021, lors du match qui donne la qualification aux Bleus pour la Coupe du monde 2022 face au Kazakhstan (8-0), il inscrit le premier quadruplé d’un joueur français en compétition depuis Just Fontaine, lors de la Coupe du monde 1958.

