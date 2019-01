GALSEN221 – Quelques jours avant le combat qui devait l’opposer à Modou Lo, Balla Gaye 2 a été annoné au Nigéria. Malgré les nombreuses rumeurs à ce sujet, le “Lion” de Guédiawaye et ses proches avaient préféré garder le silence et maintenir le doute. Maintenant que le choc est passé et que le fils de Double Less s’est imposé, Aziz Ndiaye s’est prononcé pour mettre définitivement un terme sur ce supposé voyage au Nigéria.

