C’est le Télégramme du jour qui pose la question. Ibrahima Diallo peut-il rester au Stade Brestois ? Promu cette saison, le club breton est parvenu à se maintenir dans l’élite du football français. Un maintien dû notamment à un recrutement malin. Arrivé en prêt de Monaco, le milieu défensif de 21 ans s’était rapidement montré indéboulonnable et avait été l’un des grands artisans de la montée en 2019. Définitivement transféré pour 2 millions d’euros l’été dernier, il a effectué ses premiers pas en Ligue 1 dans la lignée de sa première saison dans la rade. Frère d’Abdou Diallo, défenseur du Paris Saint-Germain, Ibrahima a donc attiré dès le mois de janvier de gros poissons anglais. Leicester était même prêt à dégainer 16 millions d’euros pour le Français, qui avait finalement décidé, avec son club, d’aller au bout de la saison.

Aujourd’hui, se pose la question de son futur. La presse bretonne explique que s’il n’est pas exclu qu’Ibrahima Diallo reste encore un an au Stade Brestois, la tendance est à un départ du milieu de terrain dès cet été. Sous contrat avec les Ty’Zefs jusqu’en 2023, le milieu est suivi par Everton, Leicester, le Sevilla FC et Nice, le club français étant le premier à s’être manifesté. Le Télégramme précise que le SB29 s’était engagé à discuter un départ du joueur après deux saisons. Ibrahima Diallo arrive au bout, avec 23 matches de Ligue 2 et 19 matches de Ligue 1 à son actif. La tendance est donc plutôt à un départ pour le joueur qui a exprimé son souhait de disputer, à court terme, la coupe d’Europe. Reste maintenant à trouver un port d’attache prêt à débourser environ 20 millions d’euros pour l’accueillir.