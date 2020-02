Le président de la République, Macky Sall, préside aujourd’hui jeudi, à partir de 16 h, la cérémonie de pose de la première pierre du Stade du Sénégal à Diamniadio,

PUBLICITÉ

Un ouvrage ultra moderne

Le Sénégal a été désigné hôte des Jeux olympiques de la jeunesse 2022. Et, la construction du Stade du Sénégal, devant accueillir ces joutes, d’une capacité de 50 000 places, avait été annoncée, le 8 août 2018 lors de l’inauguration du complexe sportif Dakar-Arena Diamniadio.

D’une capacité d’accueil de 50 000 places, cet ouvrage ultra moderne, conforme aux normes de la Fifa, va engloutir plus de 156 milliards de nos francs. Le Stade du Sénégal sera construit par une entreprise turque. L’accord de financement a été signé entre le Sénégal et le Groupe Standard Chartered Bank, mardi dernier. Et, les travaux vont durer 17 mois.

Ce que inclut le stade du Sénégal

Le Stade du Sénégal inclut également deux stades d’entrainement dont l’un est équipé d’une piste d’athlétisme et d’une seconde tribune de 2000 places. L’ensemble sera entièrement alimenté par une centrale d’énergie solaire autonome.

En plus, l’infrastructure sera dotée de loges présidentielle et VIP, d’une tribune de presse de plus de 1500 sièges, de 40 postes de commentateurs, d’un système de climatisation performant et d’équipements audiovisuels correspondant aux normes réclamées par la Fédération internationale de football (Fifa).

Au départ le stade Amitié

En ce qui concerne le stade Léopold Sédar Senghor et les autres stades régionaux, le Président a annoncé leur réfection.

Le stade Amitié devenu Demba Diop a été inauguré en 1965 par le Président Leopold Sédar Senghor. Et l’autre Amitié devenu Léopold Sédar Senghor, a été inauguré en octobre 1985 par le Président Abdou Diouf, fruit de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Chine pour un coût de 9 milliards F Cfa.