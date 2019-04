Stade Léopold Sédar Senghor : le parking devient le nouveau QG des agresseurs

Le parking du stade Léopold Sédar Senghor est devenu la nouvelle « trouvaille » des agresseurs. Après l’incident sous le pont de l’émergence, ces malfrats passent désormais la nuit aux alentours du stade. Hier, déjà, un conducteur été leur victime. Ils sont partis avec tout son argent.

Il ne se passe pas une semaine sans que les limiers ne reçoivent de plainte pour cas d’agression. Hier vers les coups de 22 heures, le sieur I. Loum a été victime d’une agression par un groupe composé de 5 personnes. A peine avoir garé sa voiture, il a été pris au dépourvu. « Je revenais du boulot et je me suis garé dans le parking du stade. C’est là que j’ai été surpris par un gars », raconte-t-il.

Et c’est quand il s’est retourné qu’un autre agresseur lui assène un violent coup. Il sera battu, épuisé de toutes ses forces et dépouillé de ses biens. C’est après qu’il se rend à la police pour porter l’affaire devant la justice. La section de recherche de la police des Parcelles Assainies se rend rapidement dans le secteur. Après les fouilles, elle retrouve les acolytes en train de discuter, posés dans un enclos à chevaux non loin du stade.

Après les arrestations opérées par la police, le sieur Loum est convoqué pour identification. « Je me rappelle bien que c’est l’homme avec le chapelet « baye fall » au cou qui m’a attaqué par derrière avant que les autres ne viennent lui prêté main forte. Ensuite l’autre m’a donné un coup violent au niveau du visage avant de me maîtriser et disparaître avec mon portable de marque Wiko et mon porte-monnaie », s’agite I. Loum.

En attendant de terminer leur enquête, les policiers ont conduit la bande composée d’Assane Faye , de Cheikh Ndiaye, de Georges Mendy, de Jean Pascal Diatta et Khadim Sarr au parquet.

Avec Senenews