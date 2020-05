C’est un phénomène de précocité qui a alerté les plus grands clubs au monde. Devenu titulaire au Stade Rennais à l’âge de 16 ans, Eduardo Camavinga a épaté tout le monde depuis ses débuts, affichant une maturité impressionnante sur les terrains à un poste clé. Mais un phénomène doit être protégé et Rennes a fait en sorte de créer une bulle autour de son prodige. Alors qu’il a fait la Une de journaux espagnols à plusieurs reprises en raison de l’intérêt annoncé du Real Madrid, Camavinga n’avait toujours pas accordé la moindre interview dans sa carrière. C’est désormais chose faite puisqu’il a été autorisé à se confier longuement dans les colonnes de Ouest-France.

S’il a évoqué son enfance, sa famille et ses débuts professionnels, il a également été interrogé sur son avenir. Là aussi, Camavinga a su répondre avec l’assurance d’un vieux briscard. « Sincèrement, je ne me concentre pas trop sur ça. Certes, ça fait plaisir que de grands clubs comme ceux cités s’intéressent à moi, mais à l’inverse, je ne m’intéresse pas trop à ça. Surtout que je suis bien à Rennes. On verra la suite… Je laisse mes parents et mes agents gérer cela », a-t-il répondu à l’évocation du Real Madrid, de Liverpool, du Borussia Dortmund ou encore du PSG.

Pas d’accord avec Létang

Il concède cependant qu’il est difficile d’échapper à toutes les rumeurs le concernant. « Je ne regarde pas trop, mais je vois quand même. En fait, je ne peux pas l’éviter. Parfois, je suis vite fait sur les réseaux sociaux et je vois des choses ou des potes m’en envoient. Une fois, à Amiens en Coupe de la Ligue, un adversaire m’a dit : “il faut qu’on échange nos maillots avant que tu partes au Real Madrid”. Mais je n’avais pas trop envie de plaisanter, on venait d’être éliminés. Après, j’y ai repensé, j’en ai rigolé. » Même ses adversaires le chambrent donc sur un avenir qui s’annonce doré. Mais est-il vraiment sur le point de quitter Rennes, comme le laissaient supposer certains articles ?

Un accord avait été évoqué avec l’ancien président Olivier Létang : si Rennes était qualifié en Ligue des Champions (Rennes a terminé 3e de Ligue 1), alors Camavinga restait au moins une saison supplémentaire. Une théorie que le joueur, désormais âgé de 17 ans, démonte. « Tout ce qui concerne les négociations et les discussions pendant la saison, ça ne me regarde vraiment pas. Quand la saison commence, je me concentre exclusivement sur le football, je laisse mes agents et mes parents régler tout le reste et ensuite, on en reparle ensemble en fin de saison, quand c’est nécessaire. Mais s’il y avait eu un accord aussi important à mi-saison, franchement, je serais forcément au courant. Mon avenir, on verra en fin de saison. » Eduardo Camavinga laisse donc la porte ouverte à un départ, mais semble ne pas exclure de rester en Bretagne. Et la qualification en Ligue des Champions obtenue ne sera pas un argument de trop pour le Stade Rennais !

