Florian Maurice a officiellement pris ses fonctions de directeur technique du Stade Rennais il y a quelques jours mais cela fait plusieurs semaines qu’il travaille sur le mercato du club breton. Un mercato qu’il veut ambitieux, même si l’incertitude sur la qualification ou non pour les phases de poule de la Ligue des Champions va forcément freiner certaines ardeurs. Ce que l’on sait, c’est que le Stade Rennais recherche un défenseur central. Tanguy Kouassi a été tenté mais a finalement choisi le Bayern Munich. Restent les pistes Salisu (Valladolid) et Badiashile (Monaco), où la concurrence européenne est rude.

Sur les ondes de RMC, Florian Maurice a assuré que ces deux pistes étaient toujours d’actualité. « On a entamé des démarches il y a quelques semaines. On est toujours en contact avec le club et l’entourage du joueur. On reste actif sur ce dossier », a-t-il expliqué au sujet de Salisu, comme nous vous l’avions révélé. Pour Badiashile, « c’est un joueur qui fait partie d’une liste de défenseurs qu’on a identifiés ». Rien n’est donc encore bouclé pour renforcer ce secteur de jeu. Maurice a également confirmé l’intérêt réel pour Martin Terrier, glissant qu’il n’en était pas à l’origine malgré son statut d’ancien Lyonnais.

Maurice prêt à dire non à 80 M€ du Real Madrid

Au-delà des possibles arrivées, le directeur technique a commenté les nombreux cas qui vont rythmer le mercato rennais dans le sens des départs. À commencer par Eduardo Camavinga, courtisé par le Real Madrid. « Pour moi, il n’y a aucun sujet, il n’a même pas été évoqué. C’était clair dès mon arrivée que ce joueur là faisait parti du projet sur la saison qui arrive. » Et si le Real Madrid, annoncé comme très intéressé, posait 80 M€ sur la table ? « Non. On a envie de continuer avec ce joueur et il est important pour lui de continuer à évoluer avec le Stade Rennais. »

Les choses semblent moins fermées au sujet de M’Baye Niang. « Il faut noter que le joueur a de l’ambition, peut-être l’envie d’aller jouer ailleurs. Je l’entends, après c’est sûr qu’il faudrait qu’il y ait des discussions, il est sous contrat avec le Stade Rennais, on verra tranquillement comment va se passer le mercato », a-t-il expliqué, assurant ne pas avoir eu l’OM au téléphone pour son attaquant sénégalais. Enfin, il a aussi évoqué le cas Hamari Traoré, en fin de contrat dans un an et annoncé dans le viseur du PSG. « Il est sous contrat Hamari, donc il sera là. Oui, on discute d’une prolongation. » Amené à être plus présent dans les médias que durant son époque lyonnaise, Florian Maurice a eu le mérite d’être clair. En attendant les rebondissements du mercato…