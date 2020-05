La suite après cette publicité

«Si demain on te dit que l’Olympique de Marseille te veut, la question se pose, tu réfléchis, parce que c’est un grand club et c’est un club qui mérite d’être respecté aujourd’hui en France.» Il y a un mois, Mbaye Niang se disait très flatté d’être courtisé par l’Olympique de Marseille . L’attaquant sortait de sa meilleure saison depuis le début de sa carrière avec un bilan de 15 buts et 2 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues. De quoi satisfaire les 15 M€ investis sur lui par le Stade Rennais il y a un an (la première saison, le joueur n’était que prêté). L’écurie bretonne pourrait faire une belle bascule avec l’international sénégalais (23 sélections, 4 buts), surtout que celui-ci semble bien décidé à s’émanciper.

Malgré un podium obtenu en Ligue 1 et une qualification historique en Ligue des Champions, Niang a de nouveau assuré au Canal Football Club ce dimanche qu’il préférait changer d’air tout en indiquant que l’OM ne le laissait pas insensible. «C’est flatteur (les rumeurs autour de l’OM). Il n’y a pas de fumée sans feu. Il y a eu des discussions, mais aujourd’hui il n’y a rien de concret. (…) L’OM a aussi des problèmes à régler. (…) Oui c’est un club qui m’intéresse, c’est un club qui a une belle histoire, ils ont aussi des supporters chauds, comme j’aime bien. Si ça doit se faire ce sera avec grand plaisir et quoi qu’il arrive le Stade Rennais restera dans mon cœur, c’est un club qui m’a relancé» remercie le joueur sous contrat jusqu’en 2023 avec les Rouge-et-Noir.

Niang prêt à baisser son salaire pour venir à l’OM

Reste que l’Olympique de Marseille a des finances très serrées, pour ne pas dire que le club est étranglé. Le club cherche à faire des économies et à se débarrasser des plus gros salaires. Forcément, cela complique les choses avec Niang, qui est pourtant prêt à faire quelques sacrifices sur sa feuille de paye pour venir. «Si j’ai le projet sportif comme j’ai eu a Rennes, je peux baisser mon salaire car je vais prendre du plaisir et gagner des trophées », prévient-il, assurant au passage que les choses ont toujours été claires avec Rennes, surtout depuis le départ d’Olivier Létang. «Les dirigeants savent aujourd’hui mes intentions, retrouver un grand club. Sans dénigrer le Stade Rennais qui est un bon club, un très bon club. C’est le club qui m’a permis d’être heureux et de retrouver cette joie de jouer au football.»

À en croire l’ancien Milanais, il y a du beau monde à s’intéresser à ses services. «En France, il y a des clubs qui sondent et essaient de savoir sous quelles conditions je pourrai venir. À l’étranger aussi. En Angleterre tous les clubs cherchent des attaquants. Je trie. À la fin il n’en restera qu’un. Aujourd’hui tout le monde parle de Marseille car ma femme est de Marseille, j’aime bien Marseille, j’y suis souvent. Mais il y a d’autres clubs peuvent me plaire autant» modère-t-il comme pour s’ouvrir le plus de portes. Car Mbaye Niang (25 ans) le sait sans doute, l’OM aura du mal à s’aligner sur les exigences du Stade Rennais pour un transfert. Il lui faudra vraisemblablement trouver une autre équipe malgré son amour de la Canebière.