Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo ainsi que tous ses collaborateurs ont bouclé cet après midi le budget 2020 qui a débuté depuis un peu plus d’un mois avec le vote sans débat du budget du ministère des finances et du budget. C’est aussi un jour spécial pour l’ancien ministre de l’intérieur de se voir aujoud’hui applaudi par toute une assemblée qui est satisfaite du déroulement des plénières et de la tournure des débats, mais aussi de cette touche particulière faite de hauteur dont a fait montre le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. À cet effet, une standing ovation lui a été réservée au moment de sa dernière prise de parole.





www.dakaractu.com