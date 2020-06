La gagnant de la Star Ac 5 pas du tout favorisée

En février dernier, Georges-Alain Jones, candidat de la “Star Academy 2”, déclarait dans une interview au Parisien que l’émission de TF1 était “truquée”. “Maintenant, je peux l’avouer, tout était truqué. J’avais découvert que c’est moi et Emma Daumas qui devions aller en finale. C’était décidé avant même l’émission ! J’ai pété les plombs et les producteurs ont organisé mon élimination en demi-finale car je les menaçais de tout balancer”, déclarait-il notamment. Invitée de “Good Morning Week-end”, Magalie Vaé, gagnante de la Star Ac 5 a réagi. “Truquer des votes téléphoniques, c’est très compliqué. Il y a quand même un huissier”, déclare la chanteuse sur Non Stop People. “Je pense que si les votes avaient été vraiment truqués, je ne pense pas que j’aurais gagné parce que je n’étais pas la favorite”, indique Magalie Vaé. “Après, c’est comme dans toutes les télé-réalités, à partir du moment où il y a un concours, il y a des images qui passent et certaines images peuvent favoriser les candidats et d’autres non, c’est plus dans ce sens-là”, révèle l’artiste maman d’une fille née en 2011.

La production a-t-elle cherché à orienter les votes ? “Je ne sais pas pour toutes les Star Ac car je n’ai pas tout suivi mais je sais que pour moi, il y a une semaine où j’étais là, où on ne m’a pas vu du tout, même mes parents ne savaient pas ce que j’allais chanter au prime donc voilà”, répond Magalie Vaé. “Après, le public suit ou ne suit pas. Ils (la production ndlr) ne peuvent pas savoir ce que le public va faire”, conclut la chanteuse sur le sujet. Au cours de cette même interview sur Non Stop People, elle évoque aussi les paroles que certains membres la production ont eu envers elle : “on m’a dit que je ne faisais pas rêver les gens”.

Par Non Stop People TV