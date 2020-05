Comment serait Liverpool sans ces deux ailiers ? En tout cas le futur champion d’Angleterre devrait est fier de disposer du meilleur duo de la Premier League. Co meilleur buteur de la saison 2018-2019 et au top du classement des duos d’attaque les plus prolifiques de la saison dernière, le Sénégalais, Sadio Mané et l’Égyptien, Mohamed Salah sont toujours efficaces devant les buts.

Pourtant « concurrents » pour le titre du meilleur Africains, Sadio Mané et Mouhamed Salah s’entendent comme larron en foire à Liverpool. Cette saison, les 30 buts inscrit par les deux joueurs après 29 journées en Premier League en font la paire offensive la plus prolifique d’Angleterre. 6e au classement des meilleurs buteurs, le vice champion d’Afrique totalise 14 buts et 9 passes décisives. Mohamed Salah a quant à lui fait trembler les filets à 16 reprises sans compter ses 6 offrandes, avant l’arrêt des compétition en raison de la pandémie du Covid-19.

Le deuxième duo d’attaquants le plus en forme actuellement est celui composé d’Aguero – Sterling de Manchester City. À eux deux, ils ont inscrit 27 buts. Derrière eux, la paire offensive de Leicester, incontournable Jamie Vardy (19) et Perez (7), et celle de Manchester United, Rashford (17 ) et Martial (7) font trembler les défenses adverses.

Voici le classement des meilleurs duos de la Premier League établit par wiwsport

Liverpool : Mouhamed Salah – Sadio Mané ; 30 réalisation ( 16 buts, 14 buts) Manchester City : Aguero – Sterling ; 27 réalisations (16 buts , 11 buts) Leicester : Jamie Vardy – Azoye Perez ; 26 réalisations ( 19 buts, 7 buts) Manchester United : Marcus Rashford – Martial ; 25 réalisations ( 14 buts , 11 buts) Arsenal : Pierre-Emerick Aubameyang – Alexandre Lacazette ; 24 réalisations ( 17 buts, 7 buts)

