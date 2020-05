La file de satellites Starlink d’Elon Musk va s’allonger dans les jours à venir : près de 70 satellites doivent être lancés mardi 19 mai. Mais ils seront peut-être moins visibles que les autres. Explications.

Le train des mini-satellites Starlink va-t-il encore s’allonger ? Sans doute, alors que les équipes de l’entreprise Space X, fondée par Elon Musk, doivent être lancées mardi 19 mai à Cap Canaveral, en Floride. Au total, 69 nouveaux mini-satellites (de la taille d’une machine à laver environ) vont être lancés à bord d’une fusée Falcon 9. Ils doivent rejoindre les 429 autres déjà en place.

A terme, 12 000 satellites devraient former une constellation artificielle censée permettre de fournir une connexion à Internet à bas coût dans les coins les plus reculés de la planète.

Les satellites de Starlink moins visibles ?

Mais ce projet dantesque d’Elon Musk a ses détracteurs : à commencer par les astronomes qui estiment qu’il engendre une pollution lumineuse très importante. Des trains de mini-satellites Starlink sont en effet visibles certains soirs, depuis de nombreux points du globe. Ils gêneraient ainsi les observations scientifiques du ciel. Pour pallier ce problème, Elon Musk a annoncé des mesures-clés pour rendre les satellites Starlink « invisibles » à la vue de scientifiques : les satellites devraient prochainement être équipés de pare-soleil qui les rendront beaucoup moins éblouissants, a annoncé le fondateur de Space X et de Tesla.

En réponse au tweet d’un Internaute qui lui souhaitait bonne chance pour le lancement de ses nouveaux satellites, Elon Musk a livré cette information sur Twitter. Les satellites qui feront partie du lancement 9 devraient être équipés de ces pare-soleils conçus pour réduire leur luminosité.

Thanks! We are taking some key steps to reduce satellite brightness btw. Should be much less noticeable during orbit raise by changing solar panel angle & all sats get sunshades starting with launch 9.

— Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2020