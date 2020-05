“Et voilà le petit Jeanfi Janssens devient propriétaire. Merci qui ? Non pas Jacquie et Michel mais… Stéphane Plaza immobilier”. Ce 14 mai, l’humoriste de 46 ans a enfin réalisé son rêve, 6 ans après sa participation à l’émission “Recherche appartement ou maison“, sur M6. Il possède enfin un chez lui, avec son nom sur la boîte aux lettres. Et c’est grâce à son meilleur ami de longue date, l’agent immobilier le plus célèbre du paf, qu’il peut enfin dire “ouf”.

“J’ai eu beaucoup de soucis”

Et pour cause, l’ancien steward chez Air France n’a pas toujours été heureux en affaires (ni en amour). Et c’est d’ailleurs à cause d’une histoire de coeur qu’il a failli se retrouver sur la paille, il y a quelques années C’est ce qu’il a bien voulu confier, en 2018, l’année où il a participé à Danse avec les stars, sur Voltage. Il a avoué : “J’ai eu beaucoup de soucis dans ma vie par rapport à l’argent”. Il estimait d’ailleurs à l’époque : “j’ai un rapport à l’argent qui est différent, je ne peux pas regarder mes comptes bancaires”.

Et Jean-Philippe Janssens en avait expliqué la raison profonde… Le Belge se souvient : “Je m’étais fait arnaquer par mon ex, il m’avait fait faire pleins de crédits à mon nom pour lui, puis il est parti avec les crédits mais pas moi”. Au final, dit-il, “J’ai dû rembourser 100 000 euros pendant 10 ans de ma vie pour lui”.

Un ami qui lui veut du bien

Heureusement, à l’époque de ses tourments, Stéphane Plaza sera un véritable pilier pour lui. Celui qui est aussi un précieux ami pour l’animatrice télé Karine Le Marchand a accepté d’en dire plus sur la façon dont il a aidé Jeanfi Janssens… Dans cette même interview de 2018, il s’est souvenu “il a fallu que je lui prête un peu d’argent même pour acheter du fromage, pour se nourrir”. En 2014, “Il n’avait pas assez d’argent pour acheter” un bien immobilier, rapporte-t-il. Six ans plus tard, après un ménage dans ses finances, c’est finalement chose faite.

