A 36 ans, ne parlez surtout pas encore de retraite pour stéphane sessesgnon. Encore moins d’arrêter avec la sélection nationale. Le milieu voit plus grand.

« La motivation et l’envie de faire le métier que j’aime sont toujours là. Tant que je considèrerai être en pleine possession de mes moyens, je poursuivrai ma carrière de joueur et je continuerai à me mettre à disposition de l’équipe nationale« , dit-il pour Fifa.com.

Recordman de sélections (84) et meilleur buteur (24), l’ancien du PSG savoure encore la CAN 2019 avec les Ecureuils. « Au-delà de notre joli parcours qui nous a mené jusqu’en quart de finale, au cours duquel nous avons notamment battu le Maroc, je retiens la joie et les émotions qu’on a pu partager avec notre peuple. Cela reste, à ce jour, le meilleur souvenir de ma carrière« , concède t-il.

Désormais, c’est vers un objectif encore plus grand que se tourne Sessegnon. « La Coupe du Monde cela reste un rêve pour le Bénin ! De mon côté, je me concentre sur des objectifs. Et mon premier but, c’est d’encadrer les plus jeunes, et d’aider ainsi mon pays à grandir« .

Africa Top Sports

