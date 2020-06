une bonne nouvelle !

Les fans de Stromae doivent être ravis ! Le chanteur fait son grand retour après plusieurs années d’absence. En effet, son dernier album Racine Carrée, remonte maintenant à 2013. Depuis, le chanteur n’a sorti aucun titre. Il n’a pour autant pas complètement abandonné la musique puisqu’entre temps le chanteur, devenu réalisateur et directeur artistique a enchaîné les collaborations, avec notamment Vitaa pour son titre “Peine et Pitié” ou encore Coldplay. Il a également fait un duo avec Orelsan dans le titre “La pluie”. C’est son nouveau rôle de papa qui l’avait poussé à se retirer pendant quelques temps de la scène pour se consacrer entièrement à sa famille. Interrogé en 2018 par Konbini, l’artiste s’était confié sur l’avenir de sa carrière. Il avait alors évoqué l’année 2020 pour un retour avant d’ajouter : “On parle au conditionnel. Je reprends le pli, j’ai fait quelques trucs dont je suis assez fier mais de là à me mettre la pression, franchement je n’ai pas envie.”

Et il semblerait que l’interprète de Papaoutai n’ait pas menti ! Stromae, atteint d’une maladie depuis plusieurs années, sera bel et bien de retour en 2020 ! Ce n’est pas lui qui a annoncé la nouvelle, mais son ami et chanteur Julian Perretta. Lors d’une session de ‘questions et réponses’ sur son compte Instagram, un des fans a demandé au chanteur quand arriveront les collaborations avec Stromae. Ce à quoi il a répondu : “On a fait beaucoup de musiques ensemble. Et vous en entendrez plus sur mon nouvel album en août prochain.”

Ce retour avec Julian Perretta n’est pas anodin puisqu’ils sont très amis depuis de nombreuse années maintenant. Lors d’une interview accordée à NRJ en 2019, l’interprète de Wonder Why s’était exprimé au sujet de leur complicité : “On s’est rencontré il y a 9 ans en Belgique. On s’est super bien entendu. (…) Il est venu à Londres l’an dernier. On s’est bien amusé en studio pendant une semaine. C’est un super mec!”.

Par J.F.