« Dakar va mal, Kaolack va mal, Pikine va mal ». De tels slogans ont défrayé la chronique ces derniers mois. C’était en réalité le signe d’un profond malaise qui avait gagné les rangs de l’Alliance pour la République (Apr) de manière générale et la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) en particulier. Non seulement, ils manifestaient contre le blocage des subventions que le chef de l’État octroyait aux différentes structures, mais ils dénonçaient les difficiles conditions de vie de chômeurs.

Mais, d’après des sources de L’As, Macky Sall a décidé de lâcher les brides et a commencé à distribuer la subvention, depuis le mois dernier, aux différentes structures. D’ailleurs, il a voyagé avec Abdoulaye Diagne du Meer et Moussa Sow de la Cojer et leur a donné une nouvelle mission de redynamiser les jeunesses de son parti. Sans doute, le Réseau des enseignants n’a encore vu aucun franc, surtout avec la sortie enflammée de son coordonnateur Youssou Touré.

SOURCE : SENEWEB

