La Fédération Sénégalaise de Football n’a pas tardé à répondre au patron de Génération Foot. Dans un communiqué, la grande instance du football sénégalais accuse Mady Touré d’avoir « minimiser le soutien reçu de la FSF ».

« Lors d’une l’émission télévisée, Mady TOURE, Président du club Génération Foot, répondant à une question sur le soutien reçu de la Fédération Sénégalaise de Football lors de la participation de son club à la dernière Ligue des Champions de la CAF, a eu à dire: « ...qu‘il n‘avait pas les chiffres en tête ...qu‘il pense grosso modo que c‘est autour de 10 millions et quelques... »

Suite à cette réponse « tendant à minimiser le soutien reçu », la Fédération Sénégalaise de Football précise que Génération Foot est le club ayant le plus bénéficier des subventions et appuis financiers de la FSF sur les deux dernières saisons (2018/2019 et 2019/2020) avec des allocations d’un montant avoisinant les 85 millions de nos francs.

Selon toujours la FSF, le club de Deni Birame Ndao a bénéficié d’une subvention de prés de 27 millions lors de ses deux dernières campagnes en Afrique NDLR « Ligue des Champions et Coupe Caf ». Plus de 49 millions FCFA ont été débloqués pour la prises en charge des billets d’avion, du transport local, de l’hébergement et de la restauration des officiels (Arbitres et Commissaires de matchs) ainsi que les paiements des indemnités des commissaires de matchs commis par la CAF lors de ses rencontres des compétitions interclubs africains jouées à domicile.

