Parmi les treize victoires qu’il a jusqu’ici enregistrées, celle devant Papa Sow est certainement la plus importante pour Ama Baldé. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Ama Baldé, qui venait de survoler le tournoi TNT avec, en prime, cette victoire sur Tapha Tine, va passer une saison blanche 2016-2017. Mais, le jeune frère de Jules Baldé revient dans l’arène le 17 février 2018, pour faire face à Papa Sow. Et, ce qui était parti pour être un duel de feu ne fut finalement qu’une formalité pour Ama Baldé. Ce dernier, dominateur à tous les niveaux, marche sur le fassois d’alors, lui fait écran, le saisit et le bat sans problème. Cette victoire très facile sur l’éventuel leader de l’écurie Jambars Wrestling Academy lui donne l’opportunité d’affronter le Roi des arènes, Modou Lô. Un combat qui aurait dû se disputer cette saison, si le promoteur Luc Nicolaï n’avait pas été emprisonné dans l’affaire du Lamentin Beach.

Lutte TV

