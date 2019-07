Succession de O.T.D à la tête du Ps : Abdoulaye Wilane clôt le débat

Le deuil du Parti socialiste, avec la mort de Ousmane Tanor Dieng, n’empêche pas la polémique sur sa succession. Surtout, depuis la dernière sortie de Serigne Mbaye Thiam élisant Aminata Mbengue Ndiaye remplaçante légitime, selon les textes du parti. Interpellé sur la question, Abdoulaye Wilane, porte-parole du Ps, appelle à la vigilance, face aux démons de la division.

Serigne Mbaye Thiam – Aminata Mbengue Ndiaye… (Le piège?)

“Nous avons élu Ousmane Tanor Dieng, Secrétaire général du parti. Aminata Mbengue Ndiaye est première Secrétaire générale-adjointe. C’est elle, aujourd’hui, qui exerce les fonctions de Secrétaire général du parti (…) Elle n’est pas intérimaire. Elle exerce la plénitude des fonctions de Sg du Ps. Les textes disent qu’elle supplée le Secrétaire général (…) Les renouvellements ont démarré l’année dernière. Le mandat de l’ensemble des organes, y compris celui du SG qui va expirer à l’organisation du prochain Congrès prévu après les opérations de renouvellements qui ont démarré…” expliquait le ministre de l’Eau.

“Un piège, un cadeau empoisonné…“, de la part de S. Mbaye Thiam, selon le journaliste Assane Samb, qui estime que ce serait une mauvaise idée que de laisser Aminata Mbengue Ndiaye poursuivre l’héritage de Tanor. Ce, au moment où Khalifa Sall, toujours en prison, est considéré comme héritier “légitime” de défunt.

L’avenir du Ps

L’avenir du parti reste pour le moment flou, avec la succession de Ousmane Tanor Dieng. Qui des pro-Tanor ou de Khalifa Sall pour succéder au défunt protégé de Abdou Diouf ?

Bien que meurtri par la disparition de son ami et camarade, Ousmane Tanor Dieng, Abdoulaye Wilane, s’est voulu ferme. “Depuis un moment, un débat sur la question a été soulevé. Nous sommes en période de deuil. Et au moins, durant quarante (40) jours, le parti va cesser toute activité pour commémorer la mémoire de Tanor. Notre parti, comme toute organisation, est régi par des chartes, comme toute association, parti politique. Et quand il s’agit du pays, on parle de la Constitution…

“Ce qui nous est arrivé avec Ousmane Tanor Deng, ce n’est pas la première fois. Mais, à deux reprises, des leaders ont quitté la tête du parti et ont été remplacés. Car quand Senghor est parti…, c’est le règlement intérieur du parti qui a ordonnancé la façon dont il l’a remplacé. De même que Abdou Diouf a organisé sa succession avec Tanor“, pour ainsi dire que pour chaque Sg de parti qui part, la structure et parti et le règlement intérieur du parti a déjà défini la façon dont il doit être remplacé. Et qu’importe le statut qu’il occupe dans le parti. “Dans notre parti, le Sg c’était O.T.D. Il avait trois (3) adjoints. Aminata Mbengue Ndiaye qui dirige les femmes du parti, dans tout le Sénégal, est la première Sg-adjointe du parti, suivent Cheikh Abdou Khadre Dieylany Cissokho et El Hadji Birahime Diagne…“, précise Wilane.

Non sans préciser que tout responsable du parti a été élu démocratiquement, y compris les SG-adjoints. Conforte-t-il les propos de Serigne Mbaye Thiam qui, depuis le décès de Tanor, reçoit les condoléances au nom du parti. “Aminata Mbengue Ndiaye, c’est elle qui dirige toutes les femmes du Ps, dans tout le Sénégal. Et partout où Ousmane Tanor Dieng est parti, dans le monde, elle était à ses côtés. Tous deux ont fait le même parcours et sont issus de la même formation, avec Abdou Diouf. L’un dirigeait les hommes du parti et l’autre les femmes. Ce n’est pas là le débat…“, selon le porte-parole du Ps qui rappelle à ses camarades qu’ils ne sont pas le seul parti au Sénégal et ce n’est pas tout le monde qui veut du bien au Ps.

“Ce qui nous incombe aujourd’hui c’est de perpétuer notre héritage. Etre digne et serein et ne laisser personne s’immiscer dans nos affaires pour nous diviser. Nous nous connaissons et le moment venu nous déciderons ensemble et comme toujours. Ne laissons pas l’occasion aux ennemis de nous diviser (…) Nous sommes en politique… Ousmane Tanor Dieng n’a jamais était chef, ni roi du parti. Toutes les décisions ont été prises démocratiquement…“, prévient-il.

Cas Khalifa Sall…

“Chaque chose en son temps…“, a-t-il réagi quand à la succession de Tanor. Parce qu’ils sont nombreux à pouvoir prétendre au fauteuil de Sg. Parmi eux, Serigne Mbaye Thiam, Aminata Mbengue Ndiaye, Khalifa Sall et pourquoi pas Abdoulaye Wilane lui même? Toutefois, le moment venu, lors d’élections, rappelle-t-il, qu’il seront fixés dans les jours à venir. Parce qu’actuellement, ils sont en train de renouveler les instances du parti, avec la vente des cartes. “Serigne Mbaye Thiam n’a rien dit de grave lors de cette émission (Ndlr : Grand Jury)… Son intention était de faire revenir à la raison les gens. Leur faire comprendre qu’on est en train de nous diviser et qu’ils n’y arriveront pas…“, poursuit Wilane.

“La façon dont j’ai présenté mes condoléances aux Sénégal, c’est de cette cette même façon que je les présente à Khalifa Sall… Ce qui nous importe… c’est de tirer des enseignements de nos parcours pour que ce qui nous est arrivé auparavant ne nous arrive plus (…)“, fait savoir Wilane.

Aussi, avant sa disparition, O.T.D avait formulé le souhait de revoir sa famille se réunir de nouveau, y compris Khalifa Sall. Aujourd’hui qu’il est parti, Wilane est d’avis qu’à son niveau, quand il s’agit des intérêts du parti, de l’intention de ses camarades, il est pour. Toutefois, il n’a pas voulu répondre à une éventuelle succession de Khalifa Sall à Tanor. “Je prie pour qu’il sorte de prison…”