La crise liée au coronavirus a fait beaucoup de mal au monde du sport. En Europe, dans le BIG 5 (Allemagne, France, Angleterre, Espagne et Italie) seul l’Hexagone n’a pas repris son championnat, sur décision gouvernementale. Dès le 11 juillet prochain, les enceintes sportives pourront à nouveau accueillir des gens en leur sein dans la limite de 5000 personnes. Les 24 et 31 juillet prochain, se joueront les coupes nationales (de France et de la Ligue) et Noël Le Graët espère avoir plus de monde.

En effet, selon les informations du Parisien le grand patron du football français et président de la fédération française de football (FFF) aimerait voir 25 000 personnes au Stade de France pour la finale de la Coupe de France opposant le Paris SG à l’AS Saint-Étienne (24/07). Même si la limite des 5000 personnes doit perdurer jusqu’en septembre, un nouveau test de la situation épidémiologique aura lieu mi-juillet et on pourra peut-être voir les choses plus clairement…