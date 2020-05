Le président de Pastef, Ousmane Sonko balaie d’un revers de main les explications livrées par la cellule de com’ de la présidence au sujet du supposé honorariat pour les anciens présidents du conseil économique et social. Selon lui, contrairement à ce que dit la présidence qui réfute catégoriquement l’existence du décret en question, « le décret existe bel et bien ». Pire, dans une tribune publiée sur sa page Facebook, le député parle d’un « flagrant délit de dépeçage du peuple ». Voici l’intégralité de son post:

Honte à la Présidence de la République du Sénégal qui, prise pour la énième fois en flagrant délit de dépeçage du peuple par l’octroi d’un indécent honorariat aux anciens Présidents du Conseil Économique Social et Environnemental, n’a pas trouvé mieux que de se réfugier derrière la non publication du décret au Journal officiel.

Ce décret existe bel et bien et a été circularisé hier, jeudi 14 mai 2020, aux agents de l’Administration via Outlook, en même temps que le décret 2020-1006 relatif à la gestion budgétaire de l’État, et lui est, à tous points, identique dans la forme.

À quoi cela sert-il de mentir quand les preuves sont irréfutables ?

? 4 500 000 francs CFA net de salaire mensuel !? 1 véhicule de fonction !? 500 litres de carburant ! ? Chauffeur !? Garde du corps !

? C’est plus de 6 000 000 francs CFA payés à des retraités politiques à ne rien faire. ? C’est plus de 30 emplois jeunes à raison de 200 000 francs CFA de salaire mensuel.