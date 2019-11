La presse people a fait état d’un supposé mariage de la danseuse Mbathio Ndiaye avec la star planétaire, Youssou Ndour. Depuis ce matin, la rumeur s’est largement répandue a travers les réseaux sociaux. Si certains sont convaincus que l’union a été scellée d’autres soutiennent que c’est juste du buzz. C’est justement la dernière option qui reste plausible à entendre une proche de Mbathio Ndiaye.

Jointe par nos confrères de metrodakar, la chargée de communication de Mbathio Ndiaye, Sophie Diop, révèle qu’elle est au même niveau d’information que le reste du public. « J’ai lu cela ce matin sur plusieurs plateformes mais je vous assure que pour l’instant, je n’en sais pas plus que vous. Mbathio est en déplacement en Chine et on ne s’est pas encore parlé au téléphone vu le décalage horaire« , confie-t-elle.