Supposée escort girl de Macky Sall, la fake news qui a fait tomber Adama Gaye

Le journaliste Adama Gaye sous le coup des Articles 80 et 256 du code pénal sur les délits « d’offense au Chef d’Etat » et d’atteinte « aux bonnes mœurs » : Les captures d’écran de ses posts sur Facebook ont été l’arme des enquêteurs de la DIC face au journaliste hier.

Les enquêteurs l’ont informé que le parquet avait ouvert une enquête depuis fin juin et ordonné son arrestation à la suite des publications évoquées plus haut. Les enquêteurs lui ont rappelé une publication dans laquelle il « accusait Macky Sall d’entretenir une liaison avec une escort girl ajoutant qu’on les aurait surpris à Cotonou ». Adama Gaye va certainement être déféré aujourd’hui après sa garde-à-vue d’hier. S’il est inculpé, il risque le mandat de dépôt et entre un mois à deux ans de prison

Avec Dakarbuzz