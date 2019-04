Suppression poste de PM : les reproches de Macky à Boun Abdallah Dionne

Les véritables motivations de la suppression du poste de Premier ministre par le président de la République commencent à apparaître au grand jour. En effet, Macky Sall a lâché quelques secrets lors de sa rencontre avec les députés hier-mardi au palais présidentiel.

«Il m’arrivait d’avoir besoin d’un dossier, mais quand j’appelle le Premier ministre, il me répondait que c’était avec un tel ministre, lequel te dira que ça y est avec un tel directeur», a confessé le président de la République dans sa rencontre avec les députés.

Il veut ainsi supprimer cette cascade de responsabilité et de fuite en avant pour un lien plus direct mais aussi plus d’efficacité au sommet de l’Etat. Avec la nouvelle réforme, le président compte ainsi traiter directement avec les ministres. «Ce qui va nous permettre de réussir le Fast-track. Je veux réaliser beaucoup de choses avant de partir», assure-t-il dans des propos relayés par pressafrik.