Après la période d’accalmie notée depuis le 13 juin passé, la rédaction de Dakaractu / Kolda s’est mise sur les traces de la covid-19 dans le département de Vélingara en donnant la parole aux acteurs politiques, techniciens de santé, de la sécurité et des citoyens. C’est ainsi que le député-maire de Vélingara nous a reçu pour échanger sur le plan de riposte local mis en place.

Pour le maire de la commune de Vélingara, l’heure n’est pas aux polémiques politiques « le combat contre la covid-19 ne peut être un gage de réélection. Mais plutôt est une question de survie et non le contraire. Pour l’heure, nous pensons à sauver des vies pour protéger les citoyens afin qu’il n’y ait pas de contamination. Il faut que les gens arrêtent de manipuler l’opinion pour des intérêts crypto-personnels. Dans ce cas-là, on ne peut pas parler de réélection. Voyons en Allemagne, au Portugal il y a à nouveau confinement. L’heure n’est pas au relâchement, mais plutôt à l’engagement Nous continuons la bataille et c’est difficile mais c’est dans l’endurance et la prière que nous pourrons gagner ce combat » se défendra-t-il.

Revenant sur la gestion de la pandémie dans commune, il précise : « nous avons mis dès l’avènement de la covid-19 beaucoup de moyens dans la riposte en dotant les sites publics comme la gare routière et le marché en lave-mains, de gel hydro alcoolique, des masques. Au-delà de ça, nous avons appuyé en kits alimentaires les transporteurs (taximen, jakartamen), en espèces aux radios communautaires. Le combat a été rude mais je touche du bois l’ensemble des cas du département sont guéris excepté celui communautaire décelé récemment. Cependant, le combat continue, nous restons toujours sur nos gardes. »

Pour rappel, le département de Vélingara est l’épicentre du coronavirus de la région de Kolda. Mais cependant, après une accalmie de 15 jours le département a renoué avec un nouveau cas communautaire ce 24 juin.