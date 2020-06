Le mois de juin démarre sur une mauvaise nouvelle pour M. Pokora et ses nombreux fans français. C’est sur son compte Instagram que le chanteur devenu papa tout récemment d’un petit garçon prénommé Isaiah, a été contraint de leur annoncer qu’un de ses plus gros concerts était… annulé.

“Un point sur la tournée les ami(e)s. Le concert du Pyramide Tour à L’Accor Arena étant initialement prévu le 14 mars puis reporté au 19 juin est annulé. Ce concert était prévu ‘complet’ depuis plus de 6 mois j’en suis le premier déçu croyez moi. Nous avons fait notre possible mais les bouleversements de planning de ces derniers mois dus à la situation sanitaire ont eu raison de cette date. Vous pouvez vous faire rembourser auprès de votre point de vente. La bonne nouvelle c’est qu’il reste encore des places disponibles pour le concert du 15 septembre à l’Accor Arena. (Jusqu’à nouvel ordre les concerts de septembre octobre sont maintenus). Quelques places se sont du coup libérées dans les villes qui étaient complètes en mars-avril”, a en effet indiqué le beau gosse de 34 ans sur le célèbre réseau social où il compte plus de 2,6 millions d’abonnés.



Dans le même temps, le principal intéressé profite de sa notoriété 2.0. pour sensibiliser le grand public au terrible drame vécu par George Floyd, aux Etats-Unis et a d’ailleurs tenu à préciser, il y a quelques heures, que la France, connait le même problème et qu’il serait grand temps d’agir.

