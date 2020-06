Lorsque la science s’intéresse à une pratique ancestrale, cela donne la sylvothérapie, une nouvelle thérapie testée et approuvée. Ou comment préserver et améliorer sa santé grâce aux arbres. Suivez le guide !

Le « shinrin yoku », ce que nous appelons « faire une balade en forêt », est considéré par les Japonais comme une véritable médecine naturelle. C’est si vrai que, en 1982, le gouvernement nippon, inquiet de l’état de stress de sa population et de ses répercussions sur la santé, a développé un programme de « bains de forêt », au même titre que nous pratiquons les bains de mer en thalassothérapie.

Depuis quand pratique-t-on cette thérapie ?

En Occident, la sylvothérapie est devenue très tendance il y a environ cinq ans. Aujourd’hui, des immersions en forêt sont organisées pour tous ceux qui souhaitent se connecter à la force des arbres et découvrir leurs bienfaits pour la santé. Éric Brisbare, accompagnateur et sylvothérapeute, considère que cette pratique dépasse la simple reconnexion avec soi-même ou avec la nature : « On est loin d’une résurgence « écolo-soixante-huitarde » qui se limiterait à faire des câlins aux arbres. Cette thérapie a des effets médicaux scientifiquement prouvés, en lien direct avec la chute du stress et la stimulation de l’immunité. »

Les arbres peuvent-ils nous protéger des maladies ?

Pour le Dr Qing Li, médecin immunologiste au département d’hygiène et de santé publique à l’université de médecine de Tokyo, l’un des effets les plus remarquables de la sylvothérapie est de stimuler l’immunité pour mieux se protéger des maladies, et des cancers notamment. Une étude réalisée par ce spécialiste et son équipe révèle que 50 % des cellules NK, les natural killers, sont augmentées après un séjour de trois jours et deux nuits en forêt, comprenant des promenades quotidiennes de deux heures.

Comment l’expliquer ? Par les phytoncides ! Ces substances volatiles sont émises par les arbres pour se défendre des bactéries et des champignons toxiques. Lorsque nous respirons au milieu des bois, les phytoncides stimulent nos cellules NK. De même, les protéines anticancer se multiplient et le cortisol chute. Plus de doute, les bains de forêt, c’est du sérieux !

Comment les arbres diminuent-ils le stress ?

Se balader sous les frondaisons, c’est d’abord se déconnecter des écrans et de tout ce qui va avec : fatigue, maux de tête, tensions au niveau des épaules, de la nuque et de la colonne vertébrale, risques inhérents à la position assise prolongée et à la sédentarité, etc. Des chercheurs de l’université d’Est-Anglie (Royaume-Uni) ont montré que les arbres diminuaient la tension artérielle, ralentissaient le rythme cardiaque, apaisaient l’anxiétéet amélioraient le sommeil. Mais les bienfaits sont aussi intrinsèques aux arbres. « Après un séjour en forêt, le taux de cortisol salivaire, l’hormone du stress, chute durant plusieurs semaines, explique Éric Brisbare. Les personnes observées se déclarent plus calmes. La vue de la verdure, les senteurs dégagées par les arbres (des huiles essentielles sous leur forme la plus naturelle) stimulent le système nerveux autonome parasympathique, responsable de la récupération à la fois physique et psychique. » Une étude réalisée par l’université d’Hokkaido, au Japon, sur des diabétiques a montré que, après 3 à 6 km de marche, des randonneurs d’une soixantaine d’années voyaient leur taux de sucre dans le sang rééquilibré, l’effet « forêt » se superposant à l’effet « activité physique ».

C’est quoi la bonne méthode ?

Une fois parmi les arbres, commencer par prendre le temps de lâcher prise : mettre son portable sur pause, ralentir le pas, avoir les cinq sens en éveil, caresser leur écorce, humer l’air, respirer profondément, s’arrêter dans un lieu qui nous plaît, observer, chanter, lire, écouter le chant des oiseaux, « goûter la forêt », une feuille de hêtre ou une aiguille de pin…

Pour une cure efficace, les spécialistes recommandent de passer trois jours en immersion totale, une fois par mois dans l'idéal, afin de maintenir les effets immunitaires, qui s'épuisent au bout d'un mois justement. Sinon, se balader dans les bois une fois par semaine durant deux heures procure déjà un bénéfice.

Pas le temps ? Une promenade dans un parc arboré en ville permet de diminuer notre stress, c’est prouvé ! La moindre parcelle de verdure possède des effets thérapeutiques. Comme l’indique un rapport de l’OMS de 2016 : « Les espaces verts apportent de nombreux bienfaits à la santé publique, notamment en termes de relaxation psychologique et de réduction du stress, d’augmentation de l’activité physique et de réduction potentielle de l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et à la chaleur excessive, pour ne citer que quelques-uns des facteurs nuisibles du milieu urbain ».

Promenons-nous dans les bois

Pour participer à des randonnées, des sorties et des animations partout en France, on s'adresse à l'Office national des forêts (ONF). Celui-ci a créé un label Forêts d'exception, qui concerne 17 territoires (Fontainebleau, Verdun, Rouen...). Pour tutoyer la cime des arbres et éveiller nos sens, on se rend sur le programme Odyssée verte (www.onf.fr). Pour découvrir les arbres les plus étonnants, on contacte l'association Arbres (www.arbres.org), qui permet à ses adhérents de contempler les spécimens labellisés (500 en France, sur un total de 15 000 répertoriés). Pour allier détox et bienfaits de la forêt, www.clairiereetcanopee.com

Trois livres qui nous plongent dans le bain (de forêt)

Le manuel de la balade, étape par étape. "Le guide des bains de forêt", Amos Clifford, éditions Trédaniel. Cet ouvrage permet de comprendre et de mettre en pratique le shinrin yoku, mais aussi d'aménager sa maison avec des plantes d'intérieur, ou d'utiliser des huiles essentielles. "Shinrin yoku, l'art et la science du bain de forêt", Dr Qing Li, First Éditions. Un livre qui fait découvrir tous les bienfaits des arbres, essence par essence, et leurs vertus stimulantes ou apaisantes. "Un bain de forêt", Éric Brisbare, éditions Marabout.

Lire aussi

7 conseils d’autobienveillance qui changent tout

Bodypositiver pour être bien dans sa peau

Comment apprendre à dire non

Inscrivez-vous à la Newsletter Top Santé et recevez gratuitement votre livret de recettes légères et gourmandes

Bonjourdakar

L’article Sylvothérapie ou comment les arbres nous soignent est apparu en premier sur Snap221.info.