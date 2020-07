Une affaire de fondation. La Fondation Servir le Sénégal, dirigée par Mme la Présidente, a offert des moutons de Tabaski à “Dioufy Fondation”. Aux grands bonheur des bénéficiaires démunis.

Les moutons de Dioufy

Dioufy Fondation de El Hadj Diouf a reçu un don de moutons de la Première Dame, Marième Faye Sall. Le député Farba Ngom, témoin de la la cérémonie de remise, a précisé que la demande de El Hadj Diouf, auprès de la Fondation, a été satisfaite par Mme Marième Faye Sall.

MFS toujours égale à elle

Et El Hadj Diouf de remercier le président de la République et la Première Dame pour leur générosité. Et, au regard des folles rumeurs distillées ça-et là, la star de la Génération 2002 d’inviter les Sénégalais à faire leur propre introspection pour aider la Première Dame, “toujours égale à elle-même”.

