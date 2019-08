L’Association des Maîtres Coraniques du Sénégal montre la voie de la solidarité islamique. En théorie et en pratique, tous les membres de la communauté (oumma) de Mohamed (psl) sont frères. Cette fraternité prend origine dans l’affiliation des hommes à Adam et Ève et est consacrée par la foi islamique en Dieu l’Unique et Son Prophète et par la pratique des actes d’observance et d’abstinence et de solidarité qui en découlent.

Solidarité islamique

Consciente d’un tel fait, l’Ong AASSED (Association, Action pour le secours l’Education et le Développement) en collaboration avec des partenaires Turcs (l’ONG IHH) et l’Association des Maîtres Coraniques du Sénégal a mis la main dans la poche pour permettre à plus de 640 familles de passer la tabaski dans la dignité et comme tout le monde.

6400 personnes touchées

Le projet d’une haute dimension sociale est piloté par l’ancien député, ambassadeur itinérant Ahmadou Tidiane Talla. L’objectif est national et des centaines de personnes aux conditions de vie difficile sont visées. Plus de trente deux (32) bœuf seront ainsi distribués dans les 14 régions du Sénégal. 6400 personnes bénéficieront de cet appui d’une valeur de 8 millions de F Cfa financé par des Turcs.

Pas de différence

Toutes les différences pouvant exister entre les croyants (fortune, noblesse, pouvoir, etc.) sont abolies par le lien indissoluble de la fraternité religieuse. Le meilleur, le plus noble, le plus méritant sera celui qui aura plus de crainte révérencielle (taqwâ) vis-à-vis du Créateur. Donc plus de respect, plus de vénération, plus d’égards pour ses frères et sœurs, les croyants et les croyantes.