Tabaski : Macky Sall avertit Samba Ndiobène Ka

Les Sénégalais redoutent de revivre la situation de l’année passée. Beaucoup de pères familles n’avaient pu trouver de mouton pour la tabaski. Selon le rappel du journal L’AS, les plus chanceux se sont retrouvés avec de petits ruminants vendus à un prix exorbitant.

En tout cas, le chef de l’Etat ne veut pas entendre parler de manque de moutons. En réunion de conseil des ministres hier, Macky Sall a rappelé au gouvernement, en l’occurrence aux ministres de l’Elevage et son collègue du Commerce, la haute priorité qu’il accorde à la facilitation de l’approvisionnement suffisant du pays en moutons et en denrées de première nécessité, à des prix abordables, à l’occasion de la célébration de la fête de la Tabaski.

Ainsi, le président de la République a demandé au ministre de l’Elevage, Samba Ndiobène Ka, en relation avec les ministres concernés, les éleveurs et les opérateurs, de veiller au convoyage adéquat des petits ruminants, ainsi qu’à la couverture sécuritaire et sanitaire des zones d’attente et de vente de moutons.

