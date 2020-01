C’est sans surprise. La Cour suprême a suivi le réquisitoire de l’avocat général, ce jeudi, dans l’affaire Tahibou Ndiaye et Cie. Le président vient de rejeter toutes les requêtes introduites par les avocats de la défense.

L’ancien directeur du Cadastre et sa famille réclamaient l’annulation de l’arrêt de condamnation de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) prononcé en novembre 2015. La défense a estimé que la décision rendue par le juge Henry Grégoire Diop « ne reposait sur aucune base légale ».

Les conseils de la partie civile, qu’est l’Etat du Sénégal, ont laissé entendre que « cette affaire est l’expression la plus achevée de la mal-gouvernance foncière au Sénégal ».

Pour rappel, Tahibou Ndiaye, son épouse et ses deux filles adoptives ont été respectivement condamnés à 5 ans de prison, 1 an ferme et 2 ans avec sursis. Ils doivent payer une amende de plus de 2 milliards de FCFA chacun. Egalement, la Crei avait ordonné la confiscation de tous leurs biens. Ils doivent aussi allouer solidairement la somme d’un milliard de FCFA à l’Etat du Sénégal.