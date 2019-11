Oustaz Cheikhouna Guèye dit Khadim, le maître coranique arrêté à Ndiagne (Coki) pour acte de torture sur ses talibés sera jugé ce mercredi en audience des flagrants délits du tribunal de Grande instance de Louga. Cinq autres personnes comparaitront à ses côtés, à savoir le menuisier métallique qui lui livrait les chaînes et les quatre (4) parents des talibés.

Ils sont poursuivis pour les délits de mise en danger à la vie d’autrui et maltraitance à un enfant de moins de 15 ans et complicité. Ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt ce lundi en début de soirée.