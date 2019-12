Le verdict du maître coranique et Cie de Ndiagne sera rendu d’un moment à l’autre par le Tribunal de Grande instance de Louga. Ils sont tous accusés d’avoir enchaînés des talibés.

Les autorités pour parer au plus pressé

En attendant, le secteur et autres endroits de la ville sont quadrillés par les forces de l’ordre, dès les premières heures de la matinée. Une façon pour les autorités locales et centrales d’éviter des troubles comme ce fut le cas, lors du jugement, mercredi dernier.

Des policiers lourdement armés

Déjà, renseigne lougawebmedias, sur l’Avenue de la gare menant à la police de Louga et un peu partout en ville, des policiers (Gmi), lourdement armés veillent au grain. Cette présence inhabituelle de bérets rouges, hôtes de la ville de Louga, atteste de la détermination des autorités à faire régner, tous azimuts l’ordre.

Rappel des faits

Pour rappel, Serigne Khadim Gueye et cinq autres prévenus sont à l’écoute du jour qui rendra son verdict, suite au jugement de la semaine dernière. Lequel procès avait permis au Procureur de requérir deux ans dont deux mois ferme.