Iran Ndao est dans tous ses états, suite à l’affaire des talibés de Ndiagne qui ont été enchaînés par leur oustaz Khadim Guèye. Le chroniqueur religieux s’offusque contre ce qu’il appelle ce procès fait aux “daara”.

“Ceux qui ne sont pas formés par les ‘daara’ sont souvent à l’origine du banditisme au Sénégal. Mais, malheureusement, dans ce pays, on ne parle que de choses futiles. Et que dit-on du dossier des homosexuels qui commence à déstructurer notre tissu culturel et qui risque d’envoyer nos enfants vers le gouffre ? Et les faux billets circulant impunément dans notre pays ?”.

Selon le prêcheur, il faut respecter les “Serignes daara” et leur laisser faire leur travail.

“Laissez les ‘daara’ faire leur travail. Et respectez les ‘Serigne daara’. Tout ce qui se raconte autour ne correspond pas à la vérité. Je lance un message aux parents : si vous donnez trop de liberté à vos enfants, vous le regretterez un jour”, a-il soutenu sur la Sentv.