Iran Ndao est dans tous ses états. Le chroniqueur religieux s’offusque contre ce qu’il appelle ce procés fait aux Daaras (écoles coraniques).

« Ceux qui ne sont pas formés par les Daara sont souvent à l’origine du banditisme au Sénégal. Mais malheureusement, dans ce pays, on ne parle que de choses futiles. Et que dit-on du dossier des homosexualité qui commence à déstructurer notre tissu culturel ? Et qui risque d’envoyer nos enfants vers le gouffre ? Et les faux billets circulant impunément dans notre pays ? »

« Laissez les Daaras faire leur travail. Et respectez les Serigne Daara. Et tout ce qui se raconte autour ne correspond pas à la vérité. Je lance un message aux parents : si vous donnez trop de liberté à vos enfants, vous le regretterez un jour. »