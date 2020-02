PUBLICITÉ

Le maître coranique de Ouakam, Habibou Guèye, arrêté pour pédophilie, fera face au juge, ce lundi. Du côté de l’Etat, le directeur de la Petite enfance, qui a déploré cet acte, annonce une visite médicale et une prise en charge psychosociale pour les enfants victimes.

«C’est un fait qui est à déplorer, d’autant plus que nous ne cessons de sensibiliser et d’interpeller sur les questions de maltraitance des enfants de manière générale. Dans ce genre de cas, la justice est automatiquement saisie. L’auteur des faits est interpellé et déféré ».

Après la sanction contre le coupable, il y a le soutien aux victimes. L’autorité assure que le nécessaire sera fait. « Le Service départemental de la protection de l’enfant ira au ‘daara’ pour s’enquérir de la situation des enfants qui sont sur place. Et, au besoin, procéder à une visite médicale de tous les enfants et leur apporter un appui psychosocial. Ensuite, élaborer un plan de prise en charge», a déclaré Niokhobaye Diouf.