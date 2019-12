La gestion de l’image de l’attaquant sénégalais reste à revoir. C’est l’analyse de Talla Fall, chargé de la communication de Génération Foot. Pour celui qui a vu Sadio Mané grandir en tant que joueur, le talent de l’enfant de Bambaly est incontestable contrairement à son image.

« C’est l’agent qui doit faire le nécessaire pour lui trouver les canaux de se donner une image positive. L’agent doit lui apporter une valeur ajoutée. Malheureusement, c’est ça qui a fait défaut à Sadio Mané. Parce que l’équipe entière a un rôle à jouer », a-t-il déclaré sur Iradio.

Selon le communiquant, l’agent de Mané doit faire en sorte que la représentation du joueur soit effective dans les grands pays du football. Il doit aussi se faire connaitre davantage en Afrique.

« Il ne suffit pas seulement de signer un contrat mais aussi… »

Le football est un spectacle, rappelle Talla Fall. Et sous ce rapport, Sadio Mané doit préserver son image pour donner une valeur à ses prestations.

«L’agent qui s’occupe des intérêts de Sadio Mané doit savoir qu’il ne suffit pas seulement de signer un contrat mirobolant pour Sadio Mané, Mais aussi il y a la carrière et une image à gérer. Et c’est ça le rôle de l’agent, rappelle le chargé de communication de Génération Foot. Il ajoute : « il y a des organes de presse aujourd’hui qui sont très influents à travers le monde et qui vont pousser les gens à voter. »

Marie-Thérèse SAGNA