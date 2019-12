Au quartier périphérique de Saré-Guilèl, un sujet continu d’alimenter les débats des grands-places. Il s’agit d’une affaire de mœurs reposant sur un fait d’adultère. Une histoire ébruitée dans la nuit du mardi au mercredi. Cette nuit-là, à une heure indue, le vigile K. Diallo âgé de 50 ans, de retour chez lui, manque de tomber des nues, en surprenant son épouse dans une position compromettante avec son voisin.En regagnant son domicile après une journée de dur labeur, K. Diallo, bûcheron de profession, qui officie la nuit au marché central comme vigile, était donc loin de s’imaginer qu’il allait avoir droit à une scène confirmant son statut de mari cocu. Une fois dans la cour de sa maison, il descend tranquillement de son vélo, qu’il gare dans un coin. À l’instant, son attention est attiré par un bruit suspect en provenance de sa chambre à coucher, où son épouse est censée roupiller. D’une voix autoritaire, il lance sur le seuil de la porte de la chambre : «Ko khombo woni nder soudou äm» (qui se trouve dans ma chambre ndlr). Alors qu’il s’attendait à une réponse, le quinquagénaire verra la porte de la chambre s’ouvrir brusquement et un homme presque nu en sortir à toute vitesse. Il aura juste le temps d’identifier celui-ci : A. Barry, son voisin.Muni de sa lampe torche, le vigile s’introduit dans sa chambre et retrouve son épouse, B. Diallo, assise nue sur le lit conjugal. À côté du lit, leurs enfants couchés à même le sol, dormaient. Le mari cocu remarque la présence du pantalon de son voisin posé sur le lit. Bouillant de colère, il interpelle son épouse qui, les larmes aux yeux, s’est confondue en excuses, révélant que l’intrus en question est le voisin, A. Barry. Fouillant les coins de sa chambre, le vigile tombe sur les sandales du voisin. Il déverse alors son courroux sur sa dame, qu’elle va violenter sans ménagement. Celle-ci n’aura dû son salut qu’à la prompte intervention voisinage.Dans la foulée, le mari cocu va confisquer le pantalon et les sandales de son voisin. Il vide les lieux pour aller porter plainte à la gendarmerie. L’affaire va faire le tour du quartier, attirant une foule de curieux qui se sont massés dans la cour de la maison, une concession dotée de deux pièces délabrées. Sur place, l’épouse «infidèle» tente de relativiser les faits, en s’affairant à des tâches ménagères. En réponse à certains voisins qui continuaient de l’interpeller, elle prétend que «le problème est réglé, d’ailleurs mon mari vient de se rendre en brousse pour une coupe de bois morts. Nous sommes convenus de fermer cette parenthèse».Mais au même moment, le mari cocu s’était présenté devant les locaux de la compagnie de légion Est, dans l’optique de porter plainte. Ignorant que cette structure ne traite pas ce type de dossier. Il sera orienté vers la brigade territoriale pour formaliser sa plainte. Ce qu’il a finalement décidé de faire ce vendredi.

Source L’Observateur