Les accidents de circulation ont fait 984 victimes dont 26 morts entre janvier et août, selon un bilan rendu public mercredi par le Groupement d’Incendie et de Secours n°6 de Tambacounda et de Kédougou.

Au courant de l’année de 2019, des collisions entre automobiles ont fait 9 morts, a indiqué le Groupement d’Incendie et de Secours dans un communiqué transmis à l’APS.

Huit piétons renversés par des véhicules automobiles ont trouvé la mort durant la même période.

Il est également indiqué que trois personnes ont perdu la vie à cause de dérapages et de chutes de cyclomoteurs.

« Les autres causes de décès ont pour origine, les cyclomoteurs renversés par véhicules automobiles (2 morts), dérapages suivis de renversement véhicule automobile (2 morts) et dérapages suivis de heurts (2 morts)« , indique le texte.

A ce niveau, les collisions entre cyclomoteurs ont fait 247 blessés. Les dérapages et chutes de cyclomoteurs ont fait 181 blessés, 133 piétons ont été renversés par des cyclomoteurs.

Le communiqué fait état de 958 victimes sauvées pendant les 548 sorties effectuées par les sapeurs-pompiers de Tambacounda.