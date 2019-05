Tambacounda: arrestation d’un présumé terroriste

L’affaire a été gérée dans la plus grande discrétion. Le 5 mai dernier, rapporte Libération, Habib Touré s’est présenté à la Légion Est de la gendarmerie de Tambacounda pour rencontrer le chef. Le gendarme en faction lui demande de quitter les lieux, mais l’individu brandit un coupe-coupe et menace la sentinelle de le laisser passer. Il sera vite maîtrisé et désarmé avant d’être conduit à la section de recherches de la gendarmerie de Tambacounda pour enquête.

Selon toujours libération, le mis en cause présumé, originaire du village de Santhie-Yal, a lancé, lors de son interrogatoire sous le régime de la garde-à-vue, aux gendarme qu’il est un… jihadiste et qu’il voulait voir le chef de la Légion Est pour l’informer qu’il se rendait dans le Nord-Mali afin de combattre “les militaires français et tchadiens” responsables, selon lui, de la mort de plusieurs musulmans qui luttent pour l’instauration de la charia ! Il n’en fallait pas plus pour que les enquêteurs se demandent si Touré jouissait de toutes ses facultés. Ce qui ne semble pas être le cas et pour cause.

L’enquête, poursuivie par la Section de recherches après le transfert d’Habib Touré à Dakar, a révélé qu’il avait été, par le passé, interpellé par la Brigade de gendarmerie de Thionck. En effet, Touré s’était rendu devant le Palais pour demander à rencontrer le Président afin d’exiger l’instauration de la charia au Sénégal. Pire, il avait été interné au centre hospitalier de Thiaroye où il était suivi par un médecin traitant. Le docteur H. B., requis à cet effet, a confirmé que Habib Touré souffrait de paranoïa.

Dans tous les cas, même s’il souffre de cette pathologie, ses convictions jihadistes répétées et assumées ainsi que son agressivité conforteraient peut-être la thèse de son endoctrinement. C’est sans doute ce qui a motivé le parquet à ouvrir une information judiciaire pour apologie du terrorisme à la suite de sa conduite devant le représentant du ministère public. Déféré au parquet depuis le 10 mai dernier, Habib Touré devrait être édifié sur son sort aujourd’hui.