Un jeune médecin de l’ordre (A3680) actuellement en exercice au service d’urgence de l’hôpital régional de Tambacounda vient de contracter le covid-19 ce, dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, il lance un cri du cœur à ses aînés, collègues médecins et aux autorités compétentes. Ses conditions et contrat de travail sont jugés déplorables et dans une extrême précarité.

« Après 8 longues et laborieuses années d’étude médicale sanctionnées par un diplôme de Doctrorat en médecine, j’ai choisi (et je pèse bien mes mots) de venir travailler à Tambacounda en bravant chaleur, condition de travail et distance. Seulement une déception et une démotivation ont pris place face à ce sentiment de patriotisme qui m’a toujours animé au moment où peu de médecins acceptent de venir travailler à Tambacounda (suicidaire selon certains) .

Ce sentiment de déception s’explique par le fait de travailler sous CONTRAT DE PRESTATION avec un salaire précaire au Service d’urgence qui couvre le 1/3 de la superficie du Sénégal avec beaucoup de difficultés ( y compris un licenciement qui plane constamment au-dessus de nous alors que nous sommes des pères de famille », a laissé entendre le jeune Dr Aboubacar Gueye. Il poursuit, avec regrets : »

Et ceci concerne tous les 4 autres médecins du service d’urgence (également testés positif au covid-19) en dehors du chef de service qui est un fonctionnaire de l’Etat. En tant que collègue et membre du conseil de l’ordre nous sollicitons votre appui pour une intégration largement méritée dans la fonction publique. Aujourd’ hui, je suis tombé au front avec les armes à la main et actuellement en traitement à Tambacounda», a- t- il dit, au Finish.

Article publié par Sanslimites

L’article Tambacounda : Cri de cœur d’un jeune médecin malade du Covid-19… est apparu en premier sur Snap221.info.